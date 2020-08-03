Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla eğlence mekanları doldu taştı. Tatilciler ünlü gece kulübünü tıka basa doldurdu. Kurban Bayramı için Kuşadası'nı tercih eden tatilciler, geceleri eğlence mekanlarına akın etti. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kuşadası'na akın etti. Dünyaca ünlü Kaleiçi Barlar Sokağı'nda bayram boyunca adım atacak yer kalmadı Eğlence mekanları gece yarısı izdihamdan dolayısıyla kapılarını kapattı. Binlerce tatilci eğlence mekanlarını doldurarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi. İHA