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Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla eğlence mekanları doldu taştı. Tatilciler ünlü gece kulübünü tıka basa doldurdu.

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:06
Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı

Kurban Bayramı için Kuşadası'nı tercih eden tatilciler, geceleri eğlence mekanlarına akın etti. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kuşadası'na akın etti.

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Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı

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Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı

Eğlence mekanları gece yarısı izdihamdan dolayısıyla kapılarını kapattı. Binlerce tatilci eğlence mekanlarını doldurarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi.

İHA

Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı
Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı
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