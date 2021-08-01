Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Elif Y., "Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelmiştim. Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. Kadir Ö.'yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.