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Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencisi Elif Y.'ye (19) elle cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Kadir Ö., bölge halkı tarafından linç edilmek istendi. Polis taciz şüphelisini kalabalığın elinden zor aldı.

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 18:06 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 18:07
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Olay, 26 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ö. iddiaya göre Avcı Sokak'ta dolmuş bekleyen Elif Y.'ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu.

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Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı.

Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Kadir. Ö.'yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle aldı.

Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Ekip otosuna bindirilen Kadir. Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Elif Y., "Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelmiştim. Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. Kadir Ö.'yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

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