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Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Çoğu kişi bilmiyor olabilir ancak kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor. Toplanması oldukça zahmetli olan kuşkonmaz, halk arasında serçe otu olarak biliniyor. Peki, kuşkonmazın faydaları nelerdir? Nasıl pişirilir?

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:03 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:10
Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

KUŞKONMAZ NEDİR?

Asparagus officinalis olarak da bilinen kuşkonmaz çiçekli bir bitki türüdür. Ayrıca halk arasında serçe otu olarak da bilinir.

Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşkonmaz, birçok derde deva olarak biliniyor.

Tohum olarak da ekildiği gibi doğal olarak da kendiliğinden yetişen kuşkonmaz, ortalama 10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında toplanıp yenen bir bitki.

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Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

KUŞKONMAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde 'bitkisel bir antibiyotik' olarak biliniyor. Bitkide A, C, K ve B vitamini, potasyum, demir, folik asit ve lif bulunuyor. Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kolon kanserinde koruyucu etki gösteriyor.

Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Kuşkonmaz, özellikle A ve C vitaminiyle selenyum ayrıca beta karoten bakımından zengin olduğu için de antioksidan özelliğe sahiptir.

Antioksidanlar da kansere karşı koruyucudur. Kuşkonmazdaki saponinin de bir antioksidandır. Bu sayede hücrelerimizi oksidatif strese ve inflamasyona karşı korur.

Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Saponinin antikarsinojen ve antiinflamatuar etki gösterir. Kuşkonmaz aynı zamanda iyi bir folik asit kaynağı olduğu için yeni hücrelerin gelişimini destekleyip kanser hücrelerinin gelişimini önleyebiliyor.

İyi bir lif kaynağı olduğu için de bağırsakları koruyup, kolon kanserine karşı da etkili bir rol oynuyor.

Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Kuşkonmazın, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için de faydalı olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, hamile kalmak isteyen kadınların, kuşkonmazda bulunan B9 vitaminini folik asit miktarını attırma da yardımcı olduğunu söylüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), iki yaygın doğum kusurunu önlemek için günde 400 mcg folik asit alınması gerektiğini söylüyor. Bir bardak kuşkonmaz porsiyon 35 mcg folat içerir, yani hamile kalmaya çalışıyorsanız önerilen folik asit miktarını karşılamak için günde yaklaşık 6 bardak kuşkonmaz yemelisiniz.

Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

KUŞKONMAZ PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Kuşkonmaz püresinin hem kanserden korunmada yararlı olduğunu hem de vücut direncini arttırdığı düşünülüyor.

Malzemeler:
2 su bardağı doğranmış koşkonmaz,
1 su bardağı su,
1 çay kaşığı deniz tuzu,
1/4 çay kaşığı karabiber,
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,
1 yemek kaşığı saf tereyağı.

Hazırlanışı:
Önce suyu tencerede kaynatın. İsterseniz su yerine kemik suyu da kullanabilirsiniz. Kuşkonmazların alt tarafından 2 santim kesin ve suyun içinde haşlayın. Suyu süzün ve kuşkonmazın soğumasını bekleyin. Daha sonra haşlanmış kuşkonmazları patates püresi kıvamına gelene kadar ezin. İsteğe bağlı olarak kuşkonmazları ezerken deniz tuzu, karabiber, Hindistan cevizi yağı ve tereyağını da ekleyin. Püreniz hazır.

Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR? NASIL YENİR?

Kuşkonmazın üst kısmındaki sert bölüm sıyrılır ve yumuşak kısım yemeye hazırlanır. Çok fazla pişirilmemesi gereken bitki, çiğ yenebileceği gibi haşlama, kızartma, buharda pişirme gibi birçok yöntemle hazırlanabilir.

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