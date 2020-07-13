Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

KUŞKONMAZ PÜRESİ NASIL YAPILIR?
Kuşkonmaz püresinin hem kanserden korunmada yararlı olduğunu hem de vücut direncini arttırdığı düşünülüyor.
Malzemeler:
2 su bardağı doğranmış koşkonmaz,
1 su bardağı su,
1 çay kaşığı deniz tuzu,
1/4 çay kaşığı karabiber,
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,
1 yemek kaşığı saf tereyağı.
Hazırlanışı:
Önce suyu tencerede kaynatın. İsterseniz su yerine kemik suyu da kullanabilirsiniz. Kuşkonmazların alt tarafından 2 santim kesin ve suyun içinde haşlayın. Suyu süzün ve kuşkonmazın soğumasını bekleyin. Daha sonra haşlanmış kuşkonmazları patates püresi kıvamına gelene kadar ezin. İsteğe bağlı olarak kuşkonmazları ezerken deniz tuzu, karabiber, Hindistan cevizi yağı ve tereyağını da ekleyin. Püreniz hazır.