Kütahya buzdan kente dönüştü

Kütahya'da aralıksız kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava pek çok cadde ve sokaklar ile meydanlarda bulunan süs havuzlarında buzlanmaya neden oldu. Mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Meteoroloji verilerine göre bir süre devam edecek.