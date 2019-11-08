Kütahya çinileri İzmir’de

Festival hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, "Festivalimizi İzmir'de ilk defa düzenliyoruz. Dünyada sadece Kütahya'da çini sanatı yüzyıllardan beri süregeliyor. Bu tür tarihi şehirlerin de oldukça çok tarihi mirası oluyor. O açıdan Kütahya'mız define hazinesidir. Festivalde çini, giyim, tezhip, ebru gibi sanatları görebileceğiz. Gastronomi alanında da Kütahya'ya özgü yiyecekler tadılabilecek" dedi.YAPILAN İŞ, FİZİĞE KİMYAYA TERS



Kütahya'dan gelen çini ve seramik ustası Ahmet Özmutaf, "Tamamı el işi, el boyaması ve elle şekillendirilmiş ürünler. Yaptığımız iş fiziğe, kimyaya ters, toprağın üzerini camla kaplıyoruz. Toprak 'genişleyeceğim' diye, cam 'büzüşeceğim' diye uğraşıyor" diye konuştu.