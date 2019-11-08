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Kütahya çinileri İzmir’de

Kütahya'nın geleneksel el sanatları Çini Festivali kapsamında ilk kez İzmir Alsancak Tren Garı'nda görücüye çıktı. Rengarenk çinilerin sergilendiği festivalin ilk gününde, ziyaretçiler ustaların topraktan vazolar yapmasını ilgiyle izledi.

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 19:17 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 19:19
Kütahya çinileri İzmir’de

Kütahya'nın geleneksel el sanatları Çini Festivali kapsamında ilk kez İzmir Alsancak Tren Garı'nda görücüye çıktı.

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Kütahya çinileri İzmir’de

Rengarenk çinilerin sergilendiği festivalin ilk gününde, ziyaretçiler ustaların topraktan vazolar yapmasını ilgiyle izledi.

Kütahya çinileri İzmir’de

TAMAMI EL İŞİ ÜRÜNLER

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2017 yılında zanaat ve halk sanatları alanında 'Yaratıcı Şehir' unvanını verdiği Kütahya'nın rengarenk çini ürünleri, İzmirlilerin beğenisini kazandı.

Kütahya çinileri İzmir’de

Kütahya'dan gelen zanaatkarlar ve firma sahipleri, birbirinden farklı desenlerdeki ürünlerini sergileyip satışını yaptı.

Kütahya çinileri İzmir’de

Festival hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, "Festivalimizi İzmir'de ilk defa düzenliyoruz. Dünyada sadece Kütahya'da çini sanatı yüzyıllardan beri süregeliyor. Bu tür tarihi şehirlerin de oldukça çok tarihi mirası oluyor. O açıdan Kütahya'mız define hazinesidir. Festivalde çini, giyim, tezhip, ebru gibi sanatları görebileceğiz. Gastronomi alanında da Kütahya'ya özgü yiyecekler tadılabilecek" dedi.YAPILAN İŞ, FİZİĞE KİMYAYA TERS

Kütahya'dan gelen çini ve seramik ustası Ahmet Özmutaf, "Tamamı el işi, el boyaması ve elle şekillendirilmiş ürünler. Yaptığımız iş fiziğe, kimyaya ters, toprağın üzerini camla kaplıyoruz. Toprak 'genişleyeceğim' diye, cam 'büzüşeceğim' diye uğraşıyor" diye konuştu.

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