Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı

Kütahya Valisi Ali Çelik de OSB'ye giderek, zarar gören fabrikalarda incelemelerde bulundu. İşveren ve işçilerle görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çelik, "Çok şükür can kaybımız yok. İlk belirlemelere göre 4 fabrikada ve kotun düşük olduğu alanlarda taşkın meydana geldi" dedi.