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Kütahya OSB'de 4 fabrika su altında kaldı

Kütahya'da sağanak yağmurun ardından 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 4 fabrika su altında kaldı. İşveren ve işçilerle görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çelik, "Çok şükür can kaybımız yok. İlk belirlemelere göre 4 fabrikada ve kotun düşük olduğu alanlarda taşkın meydana geldi" dedi.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 23:19
Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı

Kütahya'da yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü. Su altında kalan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Su altında kalan fabrikalar, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edildi.

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Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı

Sel baskını sebebiyle fabrikalarda küçük çaplı maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı

Kütahya Valisi Ali Çelik de OSB'ye giderek, zarar gören fabrikalarda incelemelerde bulundu. İşveren ve işçilerle görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çelik, "Çok şükür can kaybımız yok. İlk belirlemelere göre 4 fabrikada ve kotun düşük olduğu alanlarda taşkın meydana geldi" dedi.

Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı
Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı
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