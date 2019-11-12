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Kütahya'da ilginç kostümlerle ev ev gezdiler! Kapıda onları görenler şaşırdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla giydikleri, atık malzemelerden oluşan ilginç kostümlerle vatandaşlara broşür dağıttı. Etkinlik sonunda, birbirinden ilginç kostümler, okul bahçesinde düzenlenen defileyle sergilendi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 12:34
Kütahya'da ilginç kostümlerle ev ev gezdiler! Kapıda onları görenler şaşırdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla giydikleri atık malzemelerden oluşan kostümlerle dolaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

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Kütahya'da ilginç kostümlerle ev ev gezdiler! Kapıda onları görenler şaşırdı

Çukurca beldesindeki Şehit Veli Selçuk İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında poşet, plastik tabak, şişe kapakları, karton ve gazete kağıdından oluşan atık malzemelerden hazırladıkları kostümleri giyerek davul eşliğinde vatandaşlara broşür dağıttı.

Kütahya'da ilginç kostümlerle ev ev gezdiler! Kapıda onları görenler şaşırdı

Projenin hazırlanmasından sorumlu sınıf öğretmeni Esin Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının, doğaya bırakılan atık malzemelerin geri dönüştürülebileceğini anlatmak olduğunu söyledi.

Kütahya'da ilginç kostümlerle ev ev gezdiler! Kapıda onları görenler şaşırdı

Öğrencilerin belde halkının dikkatini çekmeyi başardığını belirten Güleç, "Atık malzemelerden hazırladığımız kostümlerle birlikte beldemizi dolaşıp broşür dağıttık. Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık maddelere ayrılan giderin azaltılması ve bu giderlerin halkımız için harcanması için böyle bir proje hazırladık." dedi.

Kütahya'da ilginç kostümlerle ev ev gezdiler! Kapıda onları görenler şaşırdı

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın da öğrencilerin yaptığı etkinliğin beldede bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

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