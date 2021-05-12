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Haberler Galeri Kütahya'da parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

Kütahya'da parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tam kapanma nedeniyle parklar sincaplara kaldı. Parkın boş olması nedeniyle daha rahat hareket eden sincaplar güzel görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:13 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:17
Kütahya'da parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

Uluoymak Mahallesi'nde Millet Bahçesi Projesi kapsamında yapılan ve ilçenin en büyük yeşil alanı olan Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda yaşayan sincaplar, bir ağaçtan diğerine koşup bu sakinliğin keyfini çıkardı.

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Kütahya'da parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, 240 dönüm büyüklüğe sahip parktaki ağaçların ve doğal yaşam alanlarının sincaplara da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kütahya'da parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

Parkın boş olmasının bu hayvanların daha rahat hareket etmesini sağladığını belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

Kütahya'da parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

"İnsanlar evlerinden çıkmayınca parkımız, sincaplara ve doğadaki kuşlara kaldı. Sincaplar sabahın erken saatlerinde çıkan, insanlar gelmeye başladığında ise ortadan kaybolurlardı ama şu anda insanlar gelmediği için istedikleri zaman dolaşabiliyorlar. Burası tam kapanma sürecinde tamamen sincaplara kaldı."

Kütahya'da parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

Akçadurak, sincapların rahatlıkla dolaşmasının güzel görüntüler oluşturduğunu sözlerine ekledi.

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