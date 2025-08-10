Kütahya’da "yetişmez" denilen arazide günde 14 ton biber üretiyor

BİBERLERİ KADINLAR TOPLUYOR

Hasat sezonunda kadın istihdamı sağladıklarını dile getiren Temel, şunları kaydetti:



"Komşu ilimiz olan Uşak'tan 70 kadın işçi her gün gelerek hasadımızı gerçekleştiriyor. 70 kişiye sezon boyunca istihdam sağlıyoruz. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Ben gibi Altıntaş Ovası'nda çiftçilik yapan kişilere de biber üreticiliğini tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem daha fazla istihdam oluştururuz hem de üretime katkı sağlarız."