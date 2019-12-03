Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

Babasının kendisini başka bir alana yönlendirdiğini belirten Buzkan, "Babam, benim de eniştem Mehmet Yıldırım gibi sanatla ilgili bir meslek öğrenmemi istedi. Ben de babamın tavsiyesi üzerine 11 yaşımda eniştemin yanında çırak olarak başladım. Ustam bana ahilikte olduğu gibi sıkı bir eğitim verdi." dedi.