Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

Kütahya'da, çocukluğunda çaycılığı, lokantacılığı öğrenmek isteyen ancak babasının teşvikiyle 11 yaşında eniştesinin yanında çiniciliğe başlayan Ali Buzkan, çark sanatını kendi atölyesinde icra etmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 12:38Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 12:40
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Kütahya'da çocukluğunda çaycılık ve lokantacılığı öğrenmek isterken babasının yönlendirmesiyle çini ve seramik ustası eniştesinin yanında çalışmaya başlayan Ali Buzkan, mesleğinde çeyrek asra yaklaşan tecrübe sahibi oldu.
"Efsane Mehmet" lakabıyla tanınan eniştesi Mehmet Yıldırım'ın yanında, çocuk yaşlarda çark sanatına başlayan 35 yaşındaki Ali Buzkan, Çini İmalatçıları SıtkıOlçar Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde mesleğini sürdürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının çark sanatçısı Buzkan, AA muhabirine, küçük yaşlarda çaycılık, lokantacılık gibi meslekleri öğrenmek için köylerine yakın olan Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmeye karar verdiğini söyledi.
Babasının kendisini başka bir alana yönlendirdiğini belirten Buzkan, "Babam, benim de eniştem Mehmet Yıldırım gibi sanatla ilgili bir meslek öğrenmemi istedi. Ben de babamın tavsiyesi üzerine 11 yaşımda eniştemin yanında çırak olarak başladım. Ustam bana ahilikte olduğu gibi sıkı bir eğitim verdi." dedi.
Buzkan, mesleği öğrenmek için büyük çaba harcadığını dile getirdi.