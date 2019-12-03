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Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

Kütahya'da, çocukluğunda çaycılığı, lokantacılığı öğrenmek isteyen ancak babasının teşvikiyle 11 yaşında eniştesinin yanında çiniciliğe başlayan Ali Buzkan, çark sanatını kendi atölyesinde icra etmeye devam ediyor

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 12:38 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 12:40
Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

Kütahya'da çocukluğunda çaycılık ve lokantacılığı öğrenmek isterken babasının yönlendirmesiyle çini ve seramik ustası eniştesinin yanında çalışmaya başlayan Ali Buzkan, mesleğinde çeyrek asra yaklaşan tecrübe sahibi oldu.

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Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

"Efsane Mehmet" lakabıyla tanınan eniştesi Mehmet Yıldırım'ın yanında, çocuk yaşlarda çark sanatına başlayan 35 yaşındaki Ali Buzkan, Çini İmalatçıları Sıtkı Olçar Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde mesleğini sürdürüyor.

Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

Kültür ve Turizm Bakanlığının çark sanatçısı Buzkan, AA muhabirine, küçük yaşlarda çaycılık, lokantacılık gibi meslekleri öğrenmek için köylerine yakın olan Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmeye karar verdiğini söyledi.

Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

Babasının kendisini başka bir alana yönlendirdiğini belirten Buzkan, "Babam, benim de eniştem Mehmet Yıldırım gibi sanatla ilgili bir meslek öğrenmemi istedi. Ben de babamın tavsiyesi üzerine 11 yaşımda eniştemin yanında çırak olarak başladım. Ustam bana ahilikte olduğu gibi sıkı bir eğitim verdi." dedi.

Kütahya'nın çeyrek asırlık çini ustası

Buzkan, mesleği öğrenmek için büyük çaba harcadığını dile getirdi.

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