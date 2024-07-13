Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege’yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

Son dakika haberleri... Meteoroloji bugün (13 Temmuz Cumartesi 2024) Ege'yi uyardı. Yapılan son dakika uyarısıyla "Bugün (13 Temmuz Cumartesi) yağmur yağacak mı?, Bugün hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 13 Temmuz Cumartesi hava durumu...