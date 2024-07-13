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Haberler Galeri Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege'yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege'yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

Son dakika haberleri... Meteoroloji bugün (13 Temmuz Cumartesi 2024) Ege'yi uyardı. Yapılan son dakika uyarısıyla "Bugün (13 Temmuz Cumartesi) yağmur yağacak mı?, Bugün hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 13 Temmuz Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 09:05

Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege’yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege’yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege’yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege’yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

Kuvvetli yağış çilesi devam ediyor! Meteoroloji Ege’yi saat vererek uyardı... 13 Temmuz hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı