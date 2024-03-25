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Haberler Galeri Kuvvetli yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı... İşte 25 Mart Pazartesi hava durumu

Kuvvetli yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı... İşte 25 Mart Pazartesi hava durumu

Son dakika haberi... Bugün (25 Mart Pazartesi) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Ege'de kar mı yapacak? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağ bekleniyor. İşte 25 Mart Pazartesi hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 08:42

Kuvvetli yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı... İşte 25 Mart Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı... İşte 25 Mart Pazartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı... İşte 25 Mart Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Çanakkale'nin güney ve doğusu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kuvvetli yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı... İşte 25 Mart Pazartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınakşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı... İşte 25 Mart Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden itibaren bölge geneli (Antalya ve Mersin il merkezi hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; iç kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

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