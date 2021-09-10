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Kuzenini bıçaklayıp, başını ezerek öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde Mustafa E., tartıştığı kuzeni Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldürdü. Telefonla oğluna ulaşamayan Serkan'ın babası eve gelip kapıyı açıca, oğlunu kanlar içinde yerde buldu. Olay sonrası kaçan Mustafa E., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 17:55 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 17:58
Kuzenini bıçaklayıp, başını ezerek öldürdü

Olay, Laleli Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. 44 yaşındaki Mustafa E. ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan E. arasında tartışma çıktı.

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Kuzenini bıçaklayıp, başını ezerek öldürdü

Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E., 32 yaşındaki Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezdi ve kaçtı.

Kuzenini bıçaklayıp, başını ezerek öldürdü

Babasının Serkan E.'ye ulaşamayınca merak edip, saat 13.00 sıralarında evine gitmesiyle olay ortaya çıktı. Kapıyı açan baba, oğlunu kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuzenini bıçaklayıp, başını ezerek öldürdü

Savcı ve polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Serkan E.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa E., olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Kuzenini bıçaklayıp, başını ezerek öldürdü

Öte yandan Serkan E.'nin bir dönem Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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