Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası misafirlerini ağırlamaya başladı

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZİ ÜMİT EDİYORUZ"

Cunda Adası Restorancılar ve Kafeteryacılar Derneği Başkanı Emre Akyalı da bu yılla ilgili ilk başta fazla bir beklentilerinin olmadığını belirtti. Akyalı, pandemi sürecinde insanların evlerinde çok sıkıldığını vurgulayarak, vatandaşların bu stresini atmaları için tatil kentlerine gideceklerini dile getirdi.

Kendilerinin de insanlara güvenilir ortamlarda hizmet sunarak bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Akyalı, şunları kaydetti: