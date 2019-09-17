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Haberler > Galeri > Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Kuzey Mollaoğlu'su İsmail Demirci'nin eşini görenler hayrete düştü! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Kuzey Mollaoğlu'su İsmail Demirci'nin eşini görenler hayrete düştü! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Ekranların yeni dizisi 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgileri merak edip araştırıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncularının özel hayatları sosyal medyayı salladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Kuzey Mollaoğlu' karakterini canlandıran İsmail Demirci ise en çok merak edilenler arasında. Peki İsmail Demirci kimle evli? Meğer İsmail Demirci'nin eşi kendisinden de ünlü bir oyuncuymuş... İşte ünlü isimlerin şaşırtan sevgilileri ve eşleri...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:01
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Kuzey Mollaoğlu'su İsmail Demirci'nin eşini görenler hayrete düştü! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Ekranların yeni dizisi 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgileri merak edip araştırıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncularının özel hayatları sosyal medyayı salladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Kuzey Mollaoğlu' karakterini canlandıran İsmail Demirci ise en çok merak edilenler arasında. Peki İsmail Demirci kimle evli? Meğer İsmail Demirci'nin eşi kendisinden de ünlü bir oyuncuymuş... İşte ünlü isimlerin şaşırtan sevgilileri ve eşleri...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Kuzey Mollaoğlu'su İsmail Demirci'nin eşini görenler hayrete düştü! Meğer kendisinden ünlüymüş...

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Kuzey Mollaoğlu'su İsmail Demirci'nin eşini görenler hayrete düştü! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Kuzey Mollaoğlu'su İsmail Demirci'nin eşini görenler hayrete düştü! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Kuzey Mollaoğlu'su İsmail Demirci'nin eşini görenler hayrete düştü! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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