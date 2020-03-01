Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldızı Aslıhan Güner'in eşi de oyuncu çıktı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldızı karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyucusu olan Aslıhan Güner sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner tatlı atışmaları ve yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alındı. Aslıhan Güner'in eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise çok şaşırdı. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.