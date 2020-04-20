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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile aralarında yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Aslıhan Güner, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler ise gözlerine inanamadı. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:29
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir

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