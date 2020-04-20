Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile aralarında yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Aslıhan Güner, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler ise gözlerine inanamadı. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...