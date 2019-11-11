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Haberler > Galeri > Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, son haftaların en popüler dizileri arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, Türkiye'nin sempatisini kazandı. Hem sert hem de merhametli Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medyanında yakın markajında olan bir isim. 31 yaşındaki oyuncunun eşini merak edip araştıranlar şaşıp kaldı. Kuzey Yıldızı'nda başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner aralarında uyumla sevilirken aralarında çekişmeyle izleyicileri ekran başına bağladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güner yaptığı paylaşımla binlerce beğeni ve yorum aldı..

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 10:36
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Güzel oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle büyük bir kitleye ulaşırken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla magazin dünyasının gündemine oturdu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Aslıhan Güner'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner dizisinde kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çekerken memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Akın Akınözü – Ankara

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