Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in olay olan özelliği

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, son haftaların en popüler dizileri arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, Türkiye'nin sempatisini kazandı. Hem sert hem de merhametli Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medyanında yakın markajında olan bir isim. 31 yaşındaki oyuncunun eşini merak edip araştıranlar şaşıp kaldı. Kuzey Yıldızı'nda başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner aralarında uyumla sevilirken aralarında çekişmeyle izleyicileri ekran başına bağladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güner yaptığı paylaşımla binlerce beğeni ve yorum aldı..