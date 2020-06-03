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Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
Forbes dergisi milyarder ilan ettiği Kylie Jenner'ın servetinin sahte olduğunu iddia etmişti. Forbes dergisinin açıklamalarının ardından Jenner'ın servetine dair inceleme başladı. Sahte bir zenginliği olduğu iddia edilen Jenner'ın harcamaları mercek altına alındı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 10:13Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 10:23
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Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
Amerikan Forbes dergisinin; sahtecilik yapmakla suçladığı ve servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını geri aldığı Kylie Jenner'ın harcamaları mercek altına alındı. Tahtını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Jenner'ın sahte servetine rağmen devam ettiği milyarder hayatının detayları dikkat çekti.
Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
Asıl serveti 900 milyon doları bulmayan Kylie'nin son birkaç ayda özel jet ve gayrimenkuller alarak 130 milyon doları bulan harcama yaptığı ortaya çıktı.
Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
Lüks tutkusu kardeşlerini bile endişelendirecek boyuta varan Kylie, kimseyi dinlemeden 1 ay öncesine kadar yatırım yapmaya devam etti.
Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
şte Kylie'nin sadece 12 ayda yaptığı harcamalar:
Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
70 milyon dolara özel jet. Jetin yıllık masrafı 5 milyon dolar.
Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
-Los Angeles'ta 36.5 milyon dolara malikane.
-15.5 milyon dolara arazi ve 3.5 milyon dolara bir malikane.
Kylie Jenner’ın serveti başına iş açtı! 'Sahte para' mercek altında!
Öte yandan, bu skandal Kylie'nin menajerliğini yapan annesi Kris Jenner (64) ile arasını açtı. İddiaya göre; Kylie, kendisini bir proje olarak kullandığı için bu krizden annesini sorumlu tutuyor, bir daha birlikte çalışmak istemiyor.