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Haberler Galeri Lady Diana'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor! Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Lady Diana'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor! Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatı 'Spencer' filmiyle beyazperdeye taşınacak. Dünya çapında oldukça büyük bir üne sahip olan Diana'nın filminin 25'inci ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girmesi bekleniyor. Peki, Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 13:12 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 13:20
Lady Diana'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor! Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

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Lady Diana'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor! Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre film, "Jackie" ve "Neruda" filmlerinin yönetmeni Pablo Larrain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven Knight'ı bir araya getirdi.

Lady Diana'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor! Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Yapım, güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Diana'nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor.

Lady Diana'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor! Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan filmin, Diana'nın 25'inci ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girmesi bekleniyor.

Lady Diana'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor! Hangi oyuncu canlandıracak? Ne zaman vizyona girecek?

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Larrain, kendi neslinin anlatılan masalları dinleyerek ve anlamaya çalışarak büyüdüğünü ifade ederek, "O masallarda, prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı; bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe, kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O masal alt üst olur. Filmin özünde de anlatmak istediğim tam olarak bu. Bu önemli karar nasıl ve neden verildi? Diana'nın milyonlarca insanın kalbine dokunan ve hayatının dönüm noktası olan kararı verdiği bu günlerin hikayesini yapmak istedim. Dünyanın dört bir yanına ulaşacak evrensel bir hikaye bu" değerlendirmesinde bulundu.

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