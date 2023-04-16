Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

LAHANA ÇORBASI DİYETİ TARİF

Yağ Eritici Çorba

İçindekiler:

Tavuk ya da et suyu

6 adet büyük yeşil soğan

1-2 domates

1 adet büyük boy lahana

2 adet yeşil biber

1 demet kereviz sapı

1 demek maydanoz

köri, pul biber, biber, acı sos (arzu edilirse)

LAHANA ÇORBASI HAZIRLANIŞI:

Sebzeleri küçük ya da orta boyda doğrayın.

Tüm sebzeleri tencereye koyup üstünü örtecek kadar et veya tavuk suyu ilave edin.

10 dakika hızlı yüksek ateşte kaynatın.

Ardından ateşi kısın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Sebzeler yumuşayınca tüm ocağın altını kapatın.

Dileyenler çorbayı blender'dan da geçirebilir.

Bu çorbanın kalori değeri düşük olduğu için kendinizi aç hissettiğiniz her zaman ve istediğiniz kadar içebilirsiniz. Şayet bir yere gidiyorsanız eğer blender'dan geçirdiyseniz, termosunuza koyup istediğiniz yerde içebilirsiniz.