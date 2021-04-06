Laodikya Antik Tiyatrosu, 1600 yıllık hasretin ardından izleyicilerini ağırlamak için gün sayıyor

Kentteki iki tiyatrodan en büyüğü olan Helenistik Dönem tiyatrosunun ihtişamlı yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşündüklerini ifade eden Şimşek, "Restorasyonu mayıs ayı gibi tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah temmuz veya ağustos ayında açılışını yapacağız. Dünya 2200 yıllık bir tiyatronun tekrar canlanışına şahit olacak. Burada güzel bir sanat etkinliğiyle bunun taçlandırılması planlanıyor." sözlerine yer verdi.