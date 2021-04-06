Laodikya Antik Tiyatrosu, 1600 yıllık hasretin ardından izleyicilerini ağırlamak için gün sayıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman çalışmalarda aksamaların olduğunu ve bitiş tarihinin geciktiğini belirten Şimşek, "MÖ 2. yüzyılda yapılan tiyatro 3. yüzyıldaki depremden sonra bir restorasyon geçirmiş. Burada 5. yüzyılın başında sahne binası, kentin sur duvarının bir parçası olarak kullanılmış. 96 metre çapındaki tiyatronun, seyircilerin oturduğu alt bölümü mermerden, üst bölümü ise travertenden yapılmış. Yaptığımız çalışmalarda özellikle alt oturma alanında bulunan mermer basamakların çoğunun kırılmış olduğunu fark ettik." dedi.