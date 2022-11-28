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Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı
Doğal yaşamında avlanarak beslenen leopar gözüne bir impala kestirdi. Hamile avına yaklaşan leoparın o anlarını çeken doğa fotoğrafçısının bile ağzı açık kaldı. Leopar, yiyeceği impalanın hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:30Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:30
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Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leoparın, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.