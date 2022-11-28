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Haberler Galeri Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

Doğal yaşamında avlanarak beslenen leopar gözüne bir impala kestirdi. Hamile avına yaklaşan leoparın o anlarını çeken doğa fotoğrafçısının bile ağzı açık kaldı. Leopar, yiyeceği impalanın hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:30
Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leoparın, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.

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Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı.

Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

Görüntüler, orada bulunan doğa fotoğrafçısı tarafından işte böyle kaydedildi.

Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

Görüntüler Güney Afrika'da Madikwe Game Reserve'de (vahşi hayvan bölgesi) kayda alındı.

Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

O anları görüntüleyen vahşi doğa fotoğrafçısının bile gördükleri karşısında ağzı açık kaldı.

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