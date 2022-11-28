Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Gören dondu kaldı

Doğal yaşamında avlanarak beslenen leopar gözüne bir impala kestirdi. Hamile avına yaklaşan leoparın o anlarını çeken doğa fotoğrafçısının bile ağzı açık kaldı. Leopar, yiyeceği impalanın hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? İşte o kareler...