Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Muğla'nın Seydikeme ilçesindeki Letoon Antik Kenti, bünyesinde barındırdığı 3 tapınak ve yazıtlarla Likya tarihinin 3 bin yıllık geçmişini gözler önüne seriyor. Letoon Antik Kenti Kazısı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Fethiye Müzesi'nde sergilenen üç dilli yazıtın da kentte bulunduğunu belirtti ve "Yazıtların yanında kentte çok sayıda heykel kaidesi de bulunuyor. Kaidelerin üzerindeki yazıtlardan kimlere ait olduklarını biliyoruz. Kent, Likya'nın hafızası niteliğinde çok sayıda yazıt ile heykel barındırıyor." dedi.
Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:43