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Haberler Galeri Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Muğla'nın Seydikeme ilçesindeki Letoon Antik Kenti, bünyesinde barındırdığı 3 tapınak ve yazıtlarla Likya tarihinin 3 bin yıllık geçmişini gözler önüne seriyor. Letoon Antik Kenti Kazısı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Fethiye Müzesi'nde sergilenen üç dilli yazıtın da kentte bulunduğunu belirtti ve "Yazıtların yanında kentte çok sayıda heykel kaidesi de bulunuyor. Kaidelerin üzerindeki yazıtlardan kimlere ait olduklarını biliyoruz. Kent, Likya'nın hafızası niteliğinde çok sayıda yazıt ile heykel barındırıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:43

Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Letoon Antik Kenti, bünyesinde barındırdığı 3 tapınak ve yazıtlarla Likya tarihinin aydınlanmasına katkı sağlıyor.

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Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

Kumluova Mahallesi'nde bulunan, 1988'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kent, "Likya medeniyetinin dini merkezi" olarak biliniyor.

Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

Bünyesinde barındırdığı Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınaklar, yazıtlar ve heykel kaideleriyle Likya tarihinin gün yüzüne çıkmasına katkı sunan kentte kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Letoon Antik Kenti Kazısı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, kentin en büyük özelliklerinden birisinin tüm Likya'nın ortak kullanım alanı olduğunu söyledi.

Letoon Antik Kenti 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor

Kentte Leto, ikiz çocukları kızı Artemis ve oğlu Apollon'un adlarının yer aldığı tapınakların bulunduğunu belirten Aslan, "Tapınakların etrafında Hadrian dönemine bir çeşme, Erken Bizans Dönemi'ne ait bir kilise ile 8 bin kişilik Helenistik Dönem'e tarihlendiren Likya'nın üçüncü en büyük tiyatrosu var. Bunların dışında yamaçlarda rahip evleri ile çeşitli tipte mezarları olan nekropol alanları var." dedi.

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