Lezzetiyle dillere destan olan köfteli orman kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Yoğurma kabınızın içerisine, 1 adet rendelenmiş kuru soğanı alın, üzerine yaklaşık yarım kilo kadar kıyma ekleyin. 1 su bardağından bir parmak eksik galeta unu (bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz) 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı kadar karbonat, 1 adet yumurta, birkaç tane ince kıyılmış maydanoz, yeteri kadar tuz, karabiber, kimyon,kekik ve 1 yemek kaşığı kadar sıvıyağ ekleyip köfteyi güzelce yoğurun.

Daha sonra üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Bu sırada diğer malzemelerimizi hazırlayın.

Geniş bir borcamın içerisine, 2 adet orta boy küp küp doğranmış olan patatesi alın, 2 adet alacalı soyulup küp küp doğranmış patlıcan, 2 adet küp küp doğranmış kabak, 1 adet orta boy diğer sebzelerden biraz daha küçük olacak şekilde doğranmış havucu ekleyin ve üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağı gezdirip güzelce karıştırın.

Her tarafı yağlanacak şekilde karıştırıp ve üzerine düzeltip, 250 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar kızarmalarını sağlayın.

1 saat buzdolabında bekletmiş olduğumuz köftenizi bir kez daha karıştırın ve misketten biraz daha büyük olacak şekilde yuvarlayın.

Köftelerinizi kızartmak için tavanızın içerisinde yarım çay bardağı kadar sıvı yağı kızdırın ve üzerine köftelerinizi ekleyin. Köftelerimizin Her tarafı eşit şekilde hafifçe kızaracak şekilde kızartalım. Çok fazla kızarmasına gerek yok.

Daha sonra kızarmış olan köftelerinizi fırınlamış olduğumuz sebzelerin üzerine alın.

Ve üzerine yaklaşık 1 kase kadar konserve bezelye ekleyin, dilerseniz taze bezelye de ekleyebilirsiniz.

Köfteleri önceden kızartmış olduğunuz yağın üzerine, küp küp doğranmış 1 adet kırmızı kapya biberi, 4-5 adet sivri biberi ekleyin. Biberleri birkaç dakika kadar kavurun.

Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Birkaç dakikada bu şekilde kavurun.

2 adet orta boy domatesin kabuklarını soyarak rondodan geçirin ve üzerine ekleyin. Birkaç dakika da domatesi pişirin.

Üzerine az bir miktarda tuz ve kekik ekleyin. 2 su bardağı kadar su ekleyip bir taşım sağlayın ve karıştırın. Hazırladığınız sosu sebze ve köftelerin üzerine dökün. Hafifçe sebzeleri ezmeden karıştırın ve üzerini düzeltin.

Hazırladığımız karışımı kızarana kadar fırında pişirin. Şimdiden afiyet olsun...