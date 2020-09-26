Limonun yemek ve salatalara kattığı lezzetin dışında sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Özellikle zayıflamak isteyenlerin tercihi olan limon, sofraların olmazsa olmazı. İşte limon diyeti ile kilo verme yöntemi...
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:37Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:40
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Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.
Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
HAZIRLANIŞI
Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.
Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!
HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI
Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır.