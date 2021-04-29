Lösemi hastası minik Mira'nın peruk hayali gerçek oldu

Perukların çoğunu gerçek saçtan yaptığını belirten Kenan Kaya, "Kanser hastalarının tedavi sürecinde morallerinin yüksek olması çok önemli. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülen kadın ve kız çocuklarına bu nedenle ellerimle yaptığım perukları ücretsiz olarak hediye ediyorum. Mira'nın da hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.