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Haberler Galeri Lunaparkta korkunç olay!

Lunaparkta korkunç olay!

Lunaparkta yaşanan korkunç olay kameralara yansıdı. Bazı anlarda ortaya çıkan fotoğraflar görenleri oldukça şaşkına çevirebiliyor. İşte zamanlama harikası çekilen o fotoğraflar....

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:55 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:57
Lunaparkta korkunç olay!

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Lunaparkta korkunç olay!

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

Lunaparkta korkunç olay!

Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...

Lunaparkta korkunç olay!
Lunaparkta korkunç olay!
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