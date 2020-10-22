Lunaparkta korkunç olay!

Lunaparkta yaşanan korkunç olay kameralara yansıdı. Bazı anlarda ortaya çıkan fotoğraflar görenleri oldukça şaşkına çevirebiliyor. İşte zamanlama harikası çekilen o fotoğraflar.... HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil. Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir. Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...