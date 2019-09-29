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Lunaparkta korkunç olay! (Saniyeler sonrasına inanamayacağınız fotoğraflar)

Planlı veya plansız çektiğiniz fotoğraflarda önemli olan birçok unsur var. Bunlardan en önemlisi zamanlama. Ancak bu fotoğraflara konu olan insanlar zamanlama konusunda biraz sıkıntıda. Onların bu halleri saniyeler sonrasını merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasına inanamayacağınız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





