Mağaraya giren ekip dehşeti yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...

Kimi görev için kimi eğlence için gittiği bölgelerde başına geleceklerden habersiz kamera karşısına geçti. Bu kareler arasında en dikkat çekeni ise mağaraya giren ekibin ayı ile karşı karşıya gelmesi oldu.