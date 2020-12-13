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Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, iki mahallenin birbirine bağlandığı yolda, sağanak nedeniyle çatlaklar ve çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolda onarım çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 14:15 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 14:18
Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü

Çameli ilçesinde, dün gece aniden başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çökme meydana geldi.

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Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü

Büyük çatlakların da oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.

Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü

Yeşilyayla Mahallesi'nin muhtarı Yılmaz Kapan, yağışlar nedeniyle zeminde gevşeme oluştuğunu belirterek, "Bu sabah, yolda göçmeler ve çatlaklar olduğunu fark ettik.

Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü

Derinliği yaklaşık 40 santimetreyi bulan çatlaklar mevcut. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için hemen onarım çalışmalarına başladı" dedi.

DHA

Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü
Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü
Mahalleleri birbirine bağlayan yol, sağanakta çöktü
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