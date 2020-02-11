Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

Kış mevsiminin en sevilen meyvelerinin başında gelen mandalinanın faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan mandalina doğru tüketildiğinde birçok sağlık sorununa da iyi geliyor. İşte mandalinanın bilinmeyen faydaları...