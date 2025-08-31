Manisa’da 24 saatlik üzüm mesaisi: Gündüz hasat, gece hırsız nöbeti!

Üzüm kurutma sürecinde çalışmanın gece de sürdüğünü vurgulayan Özgenç, şunları kaydetti:



"Kardeşlerimle beraber aileme üzümün her aşamasında destek oluyoruz. Farklı işlerde çalışsak da hasat zamanı işler yoğun olduğu için ailemize yardımcı oluyoruz. Sırayla nöbet tutuyoruz geceleri. Nöbet tutmamızın sebebi bu dönemde hırsızlık çok yaygın. Bütün yıl emek verdiğimiz ürünün çalınmasını istemediğimiz için gece nöbet tutuyoruz. Yabani hayvanlara karşı da yanımızda her zaman tüfek bulunduruyoruz. Hem gündüz çalışıyor hem gece uyanık kalıyoruz ama üzümümüzü korumak için buna mecburuz."



Üretici Halil İbrahim Gümüş de hasat döneminin gece gündüz süren yoğun bir emekle geçtiğini söyledi.



Gündüz bağlarda üzüm kesip kurutmak için serdiklerini belirten Gümüş, "2 oğlum bana destek oluyor. Gündüz bağda, gece sergideyiz. Uykusuz kalıyoruz ama emeğimizin karşılığını alınca yorgunluğumuzu unutuyoruz." ifadelerini kullandı.