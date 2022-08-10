Manisa’da ’Agave’ şaşkınlığı

Bunun sabır çiçeği bitkisi olduğunu öğrendim. Salihli'de yıllar sonra Agave çiçeğinin çiçek açması bizde heyecan uyandırdı, hem de şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca Salihli'de böyle bir olayın yaşanması bizleri mutlu etti" diye konuştu.