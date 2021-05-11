Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde canlı tavuk yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken yüzlerce tavuk da telef oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.