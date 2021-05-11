  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde canlı tavuk yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken yüzlerce tavuk da telef oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:39 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:43
Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde canlı tavuk yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR yolun bir kısmını kapatırken, kasaların içerisinde bulunan canlı tavuklar da yola savruldu. Kazada TIR sürücüsü şans eseri yara almazken, yüzlerce tavuk telef oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Kaza saat 10.30 sıralarında Kula-Eşme Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan yola çıkıp Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen idaresindeki 64 AAK 002 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, Şeritli Mahallesi civarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Karayolu üzerinde savrulan tır yan yatarak sürüklenirken, tırın kasasında bulunan canlı tavuk kasaları da yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu.

Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Detayı yakalayabildiniz mi? Gören şaşıp kalıyor
Detayı yakalayabildiniz mi? Gören şaşıp kalıyor