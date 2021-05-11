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Manisa'da canlı tavuk yüklü TIR devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu
Manisa'nın Kula ilçesinde canlı tavuk yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken yüzlerce tavuk da telef oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:39Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:43
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Manisa'nın Kula ilçesinde canlı tavuk yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR yolun bir kısmını kapatırken, kasaların içerisinde bulunan canlı tavuklar da yola savruldu. Kazada TIR sürücüsü şans eseri yara almazken, yüzlerce tavuk telef oldu.
Kaza saat 10.30 sıralarında Kula-Eşme Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan yola çıkıp Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen idaresindeki 64 AAK 002 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, Şeritli Mahallesi civarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Karayolu üzerinde savrulan tır yan yatarak sürüklenirken, tırın kasasında bulunan canlı tavuk kasaları da yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu.