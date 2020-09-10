Manisa'da çöl sıcaklarının vurduğu zeytinler dalında buruştu

'ZEYTİN ÖLÜMSÜZ BİR BİTKİ ANCAK, BU ŞARTLARDA KURUYABİLİR'
Zeytin ağaçlarının milyon yaşına kadar yaşadığını fakat böyle devam etmesi halinde zeytin ağaçlarının kuruyacağını kaydeden Okur, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Devlet babadır. Evladını sever, kollar, gözetir. Bu 130 bin dekarın 110 bini hiçbir şekilde sulanamıyor. Bunu anca devlet desteği ile biz yapabiliriz. Gölet, baraj, yer altı kuyuları ve büyük sondajlar yaparak buradaki zeytini kurtarabiliriz. Sulanmazsa önümüzdeki yıllarda yine böyle kuraklık ve sıcaklık devam ederse çok zor bu ağaçlar kuruyacak ve gidecek. Zeytin ölümsüz bir bitki, milyon yaşına kadar yaşayabilen bir bitki ama bu şartlarda devam ederse, bitki verimini alamazsa zeytin ağaçları kuruyacak" dedi.
DHA