Manisa'da çöl sıcaklarının vurduğu zeytinler dalında buruştu

Burada bulunan ağaçların hepsi doğal yöntemlerle suyunu almaktadır ama görüldüğü üzere 2 aya yakındır da ilçemize bir gram yağmur suyu düşmedi. Bu yüzden zeytin ağaçları kurumaya kadar vardı. Bu da tabi ki büyük bir ürün kaybına neden olabilecek. Ekim ayında yağmur gelmezse işimiz çok kötü. Çiftçi bu sene sofralık zeytinde para kazanamayacak. Şu anda yüzde 25 rekolte düşüklüğü gözlemliyorum. Tüccar bu zeytini almaz. Zeytinin çeşitli değerleri var. Bu değerleri bulacak ki zeytin para yapacak. Bu şartlarda hiçbir zeytinci bu zeytini almaz" diye konuştu.