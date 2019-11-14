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Manisa'da fabrikadaki işinden istifa etti! Şimdi yurtdışına satıyor

Manisa'da yaşayan Emrah Bilgi'nin (32), 9 yıl önce hobi amaçlı aldığı 'orman tavuğu' olarak da bilinen 'Brahma' cinsi horoz ve tavukları, geçim kaynağı oldu. Çizme fabrikasındaki işini de bırakan, beslediği horozlarla katıldığı güzellik yarışmalarında birincilikleri bulunan Bilgi, geçen yıl sattığı tavuk, horoz ve yumurtalardan toplam 200 bin lira kazandığını belirterek, "Bu tavukların yumurtaları iriliğine göre 35 ile 40 liradan satılıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 10:42 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 10:42
Manisa'da fabrikadaki işinden istifa etti! Şimdi yurtdışına satıyor

Şehzadeler ilçesine bağlı 1900 nüfuslu kırsal Selimşahlar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Bilgi, 2010 yılında kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı.

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Manisa'da fabrikadaki işinden istifa etti! Şimdi yurtdışına satıyor

Bunun için de Cochin ve Malay ırkının melezlenmesi ile elde edilmiş, bir Asya ırkı olan, güzel ve gösterişli duruşları ile dikkat çeken 'Brahman' cinsi tavuk ve horozlara yöneldi.

Manisa'da fabrikadaki işinden istifa etti! Şimdi yurtdışına satıyor

3 bin lira kredi çekerek, Romanya'dan 'Brahman' cinsi 3 tavuk civcivi ve 1 horoz getirtip, tek katlı evinin bahçesinde yaptığı kümeste yetiştirmeye başladı.

Manisa'da fabrikadaki işinden istifa etti! Şimdi yurtdışına satıyor

Civcivler yetişip tavuk oldu. Zamanla tavuk ve horozlarının sayısını çoğaltan Bilgi, yumurtaları ve yavrularını satmaya başladı. Bunun üzerine Bilgi, işi daha da büyütüp, evinin 100 metrekarelik bahçesindeki kümesi de genişletti.

Manisa'da fabrikadaki işinden istifa etti! Şimdi yurtdışına satıyor

FABRİKADAKİ İŞİNDEN İSTİFA ETTİ
Bilgi, 5 yıl önce çizme fabrikasındaki işinden istifa edip, kendisini tavuk ve horozlarına adadı.

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