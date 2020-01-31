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Manisa'da gören şaşırıyor! İlk günkü gibi...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Çarşı Cami'nin duvarına, Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlı askerlerin attığı ve patlamayan top mermisi, 98 yıldır aynı yerde, ilk günkü gibi korunuyor.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 10:55
Manisa'da gören şaşırıyor! İlk günkü gibi...

lçeye bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde 1922 yılında Yunan işgal kuvvetlerinin ilçeye attığı top mermilerinden biri Çarşı Cami'nin duvarına isabet etti. 8 Eylül 1922 tarihinde cuma namazı kılındığı sırada atılan top mermisi, kalınlığı 1 metre olan duvara saplanıp, patlamadı.

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Manisa'da gören şaşırıyor! İlk günkü gibi...

Yöre halkının mucize olarak nitelendirdiği cami duvarındaki top mermisi koruma altına alındı. Caminin ikinci katına isabet eden top mermisinin üstüne olayın nasıl olduğunu anlatan yazı asıldı.

Manisa'da gören şaşırıyor! İlk günkü gibi...

Mahalle sakinleri cami duvarında mermi olduğunu duyan pek çok kişinin, camiyi ziyaret ettiğini anlattı.

Manisa'da gören şaşırıyor! İlk günkü gibi...

Hacırahmanlı Mahallesi Muhtarı Azası, evli ve 2 çocuk babası Sinan Davutoğlu (37), o günlere şahit olan kişilerin aktardığı hikayeleri anlattı.

Manisa'da gören şaşırıyor! İlk günkü gibi...

'PATMADAN BURADA ÖYLECE KALDI'
Caminin 1901 yılında yapıldığını kaydeden Davutoğlu, "Kurtuluş Savaşı sırasında Mütevelli Mahallesi'ne yerleşen Yunan işgal kuvvetleri bulunuyormuş. Bunlar Mütevelli Mahallesi'ndeki Cibilli Tepesi'nden 8 Eylül 1922 günü bizim bulunduğumuz Hacırahmanlı Mahallesi'ne taarruza geçmiş.

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