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Manisa'da içme suyu hattından çıkan şey herkesi şaşırttı!
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahale etti. Ekiplerin hattın içinden çıkardığı şey ise herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 13:47Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 13:47
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahale etti. Ekiplerin hattın içinden çıkardığı şey ise herkesi şaşırttı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarında yaşanan arızalara anında müdahale ediyor. Ekiplerin bakım onarım için kazı yaptıkları esnada şaşkınlığa neden olan durumlara sürekli bir yenisi ekleniyor.
Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde su basıncının düşmesi nedeniyle çalışma gerçekleştirildi.
İçme Suyu Daire Başkanlığına ekipler, hat içerisinde tıkanmaya sebep olan tam 20 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Hattaki sorunun giderilmesinin ardından hanelere ulaşan suyun yeniden sağlıklı şekilde akışı sağlandı.
HERKESİ ŞAŞIRTTI Göktaş Mahalle Muhtarı Bahri Yılmaz, "MASKİ ekipleri, mahallemizdeki içme suyu hattının bakım onarım çalışmaları sırasında tıkanıklığa sebep olan ağaç kökünü çıkardı. 20 metre uzunluğundaki kunduz (ağaç kökü) herkesi şaşırttı. Çalışma ile suyun akışı tekrar düzeldi. Sorun da giderilmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.