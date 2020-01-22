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Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Kalbinin sağda olduğunu askerde öğrendiğini belirten 53 yaşındaki Şükrü Karacan, bu gerçeği de öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:10
Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Alaşehir'de otobüs şoförlüğü yapan Şükrü Karacan, geçen 6 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Polikliniği'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Güvenç Diner tarafından muayene edilen ve gerekli tahlilleri yapılıp, röntgen filmleri çekilen Karacan'a, safra kesesinde taş olduğu yönünde teşhis konuldu. Ancak, muayenede doktorları şaşırtan şey Karacan'ın iç organlarının yerinin diğer insanlara göre ters yerde olması oldu. Genel Cerrah Diner tarafından bilgilendirilen Karacan, "Kalbimin sağda olduğunu askerde öğrenmiştim ama diğer organlarımın da ters yerde olduğunu yeni öğrendim. Doktorumun sağlığım açısından bir sakıncası olmadığını söylemesi beni rahatlattı" dedi. Karacan'ın safra kesesindeki taşlar, ameliyatla alınıp, sağlığına kavuşması sağlandı.

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Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Güvenç Diner, "Karın ağrısı şikayetiyle gelen hastanın ameliyatı için yaptığımız tetkikler sonucu iç organlarının ters yerlerde olduğunu fark ettik. Karaciğer normal yerleşimi yeri olan sağda değil, solda olduğu için biz bu ameliyatı özellikli ameliyatlar sınıfına soktuk ve hastanemizde kolesistektomi operasyonu yaptık. Karaciğer ve safranın solda olması, bizim açımızdan nadir görülen ve ameliyat tekniğimizin rutini dışında olan bir durumdu. Ancak, buna rağmen ameliyatı yapıp, hastamızı sağlığına kavuşturup, taburcu ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem de ameliyatın başarı bir şekilde hastanelerinde yapılabilmesinin kendileri açısından gurur verici bir durum olduğunu söyledi. Sağlığına kavuşan Şükrü Karacan'ın iç organlarından safra kesesi ve karaciğeri normalde sağda olması gerekirken solda; kalp ve dalağı normalde solda olması gerekirken, sağda bulunuyor.

Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Çin'in Guangdong bölgesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki kızın hastalığının sebebi şoke etti. Küçük kızın midesinden çıkanlar ise ailesi dahil herkesi şoke etti.

Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Küçük kız şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıdı. Doktorların muayene ve incelemerinin ardından küçük kızın midesinde bir kitle görüldü.

Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Yapılan operasyon sonunda küçük kızın midesinde yıllardır çiğnediği yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında bir kıl yumağı saptandı. Feifei isimli kız hemen operasyona alınarak midesindeki kıl yumağı çıkarıldı.

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