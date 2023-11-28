Manisa’da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor

"Bir ürünü erken ya da geç üretip dalından hasat edebildiğiniz zaman bu size piyasada ayrı bir avantaj sağlıyor. Burada bu örtü sayesinde kasımın sonunda dalından üzüm hasat edip, iç piyasaya ürün verip ve ihracata da katkı sunuyorlar. Bu aralık sonuna kadar da devam edecek. Hasadı erkene ya da geçe alabilmeniz fiyat anlamında önemli avantaj sağlıyor. Arzın az olduğu zamanda piyasaya sunduğunuz ürün kıymetli oluyor. Burada örtü sistemiyle başardığımız husus bu aslında."

Öztürk, örtü altı üzüm üretiminde yeni tekniklerle ilgili çalışmalar da yürüttüklerini dile getirdi.