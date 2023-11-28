  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Manisa'da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor

Manisa'da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor

Önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Manisa'da zorlu kış koşullarına rağmen çiftçiler üzüm hasadına devam ediyor. Hava geçirme özelliği olan örtüyle üzerleri kaplanan üzümler, kışın da pazara taze olarak sunuluyor.

AA

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:46 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:52

Manisa’da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor

Türkiye'nin üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kayıt altındaki 120 bin dönüm bağın yaklaşık 100 bin dönümü, temmuzda örtü altına alındı. Olgunlaşması geciktirilen sofralık üzümler, aralık ayının sonuna kadar hasat edilebiliyor. Taze üzümlerin önemli bölümü Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'ya ihraç ediliyor, kalanı da iç piyasaya sunuluyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Manisa’da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Türkiye'nin hiçbir bölgesinde taze üzüm yokken Sarıgöl ilçesinde büyük bir emekle korunan üzümlerin hasat edilerek sofralarla buluşturulduğunu söyledi. Sarıgöllü üreticilerin, üzümleri dalında koruyarak ürünlerine katma değer kazandırdığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

Manisa’da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor

"Bir ürünü erken ya da geç üretip dalından hasat edebildiğiniz zaman bu size piyasada ayrı bir avantaj sağlıyor. Burada bu örtü sayesinde kasımın sonunda dalından üzüm hasat edip, iç piyasaya ürün verip ve ihracata da katkı sunuyorlar. Bu aralık sonuna kadar da devam edecek. Hasadı erkene ya da geçe alabilmeniz fiyat anlamında önemli avantaj sağlıyor. Arzın az olduğu zamanda piyasaya sunduğunuz ürün kıymetli oluyor. Burada örtü sistemiyle başardığımız husus bu aslında."

Öztürk, örtü altı üzüm üretiminde yeni tekniklerle ilgili çalışmalar da yürüttüklerini dile getirdi.

Manisa’da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor

"ERKENCİ YETİŞTİRDİĞİMİZ ZAMAN ÇOK BİR ŞEY KAZANAMIYORUZ"

İlçenin "üzümün başkenti" olduğunu kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de üzüm hasadının aralık ayında devam ettiğini belirterek, "1 dönüm bağın bakım maliyeti, çiftçiye 20 bin liraya mal oluyor. Para kazanılıyor adedi.

Sarıgöllü üretici Hasan Gedikoğlu da ağustosta normal hasat döneminde kilogramı 12 ila 13 liradan alıcı bulan üzümün kasımda 40 liraya satıldığına dikkati çekerek, "Erkenci yetiştirdiğimiz zaman çok bir şey kazanamıyoruz. Bekletmemiz gerekiyor. Kasım, aralık ayına kadar bekletebilirsek bir şeyler kazanabiliyoruz." diye konuştu.

Manisa’da kış koşullarında üzüm hasadı! Dünya sofralarını süslüyor
  • SON DAKİKA