Manisa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Trafiği düzene sokmak ve kazaları önlemek için yapılan denetimler, kurallara uyan vatandaşları memnun etti.

Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan "Amacımız ceza yazmak değil. Başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca Salihli'de kurallara uygun olarak motosiklet ve araç kullanmalarını sağlamak" dedi.