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Manisa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Yaz aylarıyla birlikte artış gösteren motosiklet kazaları nedeniyle, Manisa'nın Salihli İlçesinde trafik ekipleri, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan ve gerekli tedbirlerini almayarak, hem kendi hayatlarını, hem de vatandaşların hayatlarını tehlikeye düşüren 68 sürücüye toplam 60 bin 382 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:35 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:37
Manisa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri motosikletleri denetledi. Yaz aylarıyla birlikte artış gösteren motosiklet kazaları nedeniyle, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, ilçenin farklı bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

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Manisa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır öncülüğünde 2 gün gerçekleştirilen denetimlerde 265 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan ve gerekli tedbirlerini almayarak, hem kendi hayatlarını, hem de vatandaşların hayatlarını tehlikeye düşüren 68 sürücüye toplam 60 bin 382 lira ceza kesilirken, 4 araç trafikten men edildi.

Manisa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Trafiği düzene sokmak ve kazaları önlemek için yapılan denetimler, kurallara uyan vatandaşları memnun etti.
Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan "Amacımız ceza yazmak değil. Başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca Salihli'de kurallara uygun olarak motosiklet ve araç kullanmalarını sağlamak" dedi.

Manisa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim
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