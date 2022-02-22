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Haberler Galeri Manisa’da sır olay! Evlerinde ölü bulundular

Manisa’da sır olay! Evlerinde ölü bulundular

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift için alarma geçildi. Polis ekipleri eve giremeyince itfaiyeden yardım istendi. Kapıyı kırarak içeriye girebilen ekipler yaşlı çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 17:44
Manisa’da sır olay! Evlerinde ölü bulundular

Olay, Salihli'nin Eskicamii Mahallesi 15. Sokak No:8 adresinde meydana geldi. Alınan bilgiye, Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Manisa’da sır olay! Evlerinde ölü bulundular

Polis ekipleri ikamete giremeyince Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girerken, yaşlı karı kocanın cansız bedenleri ile karşılaştı.

Manisa’da sır olay! Evlerinde ölü bulundular

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa’da sır olay! Evlerinde ölü bulundular

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Manisa’da sır olay! Evlerinde ölü bulundular
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