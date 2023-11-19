Manisa’da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.