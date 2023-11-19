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Haberler Galeri Manisa'da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu

Manisa'da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in cansız bedeni oturdukları apartmanın asansöründe bulundu. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

AA

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:10

Manisa’da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki kadın ile 18 yaşındaki kızı, oturdukları apartmanın asansöründe ölmüş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

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Manisa’da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Manisa’da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa’da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu

Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Manisa’da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu
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