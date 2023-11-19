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Manisa'da sır ölüm! Anne ile kızının cesedi asansörde bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in cansız bedeni oturdukları apartmanın asansöründe bulundu. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:10Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:10
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki kadın ile 18 yaşındaki kızı, oturdukları apartmanın asansöründe ölmüş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.
Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.