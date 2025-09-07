Manisa’da tarihi keşif: 2.200 yıllık güneş saati bulundu! ’Böylesi bir örneğe daha önce rastlamadık’

'BU DENLİ DETAYLI İŞLENMİŞ BAŞKA BİR ÖRNEĞE RASTLAMADIK'

Prof. Dr. Sezgin ayrıca, "Saatin üzerinde yer alan bronz çubukların, güneş ışınlarının geliş açısına göre gölgeler oluşturarak günün saatlerini gösterdiğini biliyoruz. Ortadaki çizgi ise yaz ve kış gün doğumu gibi astronomik olayların izlenebilmesine olanak tanıyor. Bu yönüyle hem estetik hem de işlevsel olarak eşsiz bir örnek. Antik dünyada buna benzer yalnızca birkaç örnek bulunuyor. Delos Adası'nda yer alan benzeri dışında, bu denli detaylı işlenmiş başka bir örneğe rastlamadık" diye konuştu.