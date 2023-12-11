Manisa’da tonlarca macun karılmaya başlandı! 483. kez halka saçılacak

'HAZIRLIKLAR 1 AY SÜRECEK'

7 ton hazırlamayı planladıklarını fakat tonajın değişebileceğine dikkat çeken Tanık, "Festival haricinde 12 ay boyunca da mesirlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İmalathanemizde 15 kadın var. Hepsi de sabit çalışan kişiler. Geçici elemanlar ile çalışmıyoruz. Kadınların elleri, bu işlerde daha hünerli. Kolay bir değil. Saçılacak 7 ton mesir tek tek çuvallara dolduruluyor, bu da ciddi bir zaman alıyor. Hazırlıklar 1 ay sürecek. Bu bizim görevimiz, bunu severek yapıyoruz. Hazırladığımız mesirlerin saçımdan önceki cuma günü okunması yapılıyor. Onun dışında satışa giden mesirlerimiz de okunmuş oluyor. 41 çeşit baharat, bir simge ve tamamıyla kullanıyoruz. Geleneği en iyi şekilde yaşatmayı, içerisinde katkı maddesi oluşmadan çalışmaya devam ediyoruz ve mesirlerimizi en güzel şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.