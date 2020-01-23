Manisa’da vatandaşların deprem nöbeti! Geceyi dışarıda geçirdiler

Deprem nedeniyle korku yaşadıklarını belirten mahallelilerden Doğan Çoban "Deprem çok şiddetli oldu. Herkes can havliyle kaçtı. Deprem sırasında evde oturuyorduk. Deprem sırasında aşırı bir sarsıntı vardı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çadır kurulmasını bekliyoruz. Sadece bu akşam değil birkaç akşam eve girmeyi düşünmüyoruz. Eski evler oldukları için evlerimize girmeye korkuyoruz" dedi.