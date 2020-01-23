Manisa’da vatandaşların deprem nöbeti! Geceyi dışarıda geçirdiler

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerinden ayrılan vatandaşlar yakılan ateş etrafında toplanarak adeta deprem nöbeti tuttu.
Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:01Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:08
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesinde 21 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede ilk depremin ardından çeşitli büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi.
Depremlerde can ve mal kaybı oluşmazken çok sayıda binada çatlak meydana geldi. Depremler nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Mahalle muhtarlığının yanında toplanan vatandaşlar ateş yakarak etrafında toplandı. Hava sıcaklığının -5 dereceye düştüğü Musalar Mahallesi'nde vatandaşlar adeta deprem nöbeti tutuyor.
Evinde hasar meydana geldiğini belirten, Mustafa Taşdemir, "Evde çatlaklar meydana geldi. Deprem anında mutfaktaydım ben. Bir gürültü geldi, çanaklar yerlere döküldü. Evdeki boyalar da attı. Ben de hemen kaçtım. Eve girmeyi düşünmüyorum" dedi.
Deprem nedeniyle korku yaşadıklarını belirten mahallelilerden Doğan Çoban "Deprem çok şiddetli oldu. Herkes can havliyle kaçtı. Deprem sırasında evde oturuyorduk. Deprem sırasında aşırı bir sarsıntı vardı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çadır kurulmasını bekliyoruz. Sadece bu akşam değil birkaç akşam eve girmeyi düşünmüyoruz. Eski evler oldukları için evlerimize girmeye korkuyoruz" dedi.
Öte yandan deprem nedeniyle komşu mahalleler de Musalar Mahallesi'ne gelerek komşularının yardımına koştu. Yardıma gelen vatandaşlardan Kerim Sadık, "Yardım amaçlı buraya geldik. Deprem sırasında evde televizyon izliyorduk. Bizim evimizde şu an bir hasar yok. Köye yardıma geldik. Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.