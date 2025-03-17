Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve "Anadolu'nun piramitleri" olarak adlandırılan Lidya Tümülüsleri, baharın gelmesiyle eşsiz bir güzelliğe büründü. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu tarihi bölge, ziyaretçilerin akınına uğruyor.
AA
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Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi
"Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri" çevresi, baharın gelmesiyle kır çiçekleri açtı.
Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi
Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki "Bintepeler" olarak bilinen bölgede, milattan önce 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor. Tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de ilgi gören bölge, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Bintepeler", baharın gelmesiyle doğal güzelliğini de sergilemeye başladı. Tümülüslerin çevresinde açan farklı renklerdeki çiçekler, bölgeyi renklendirdi.
Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi
Ova üzerinde yükselen tümülüsler, tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi
LİDYA TÜMÜLÜSLERİ
Marmara Gölü'nün güney kenarında yer alan ve Lidya tümülüs mezarlık alanı olan Bin Tepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanıdır. Lidya tümülüsleri, M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda bu peyzajın önemini ortaya koyan unsurlardır.
Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi
Kraliyet mezarlığı olarak Sardes'e sıkı bir şekilde bağlı olan Bin Tepe, daha erken ve daha geç dönemlere tarihlenen kalıntıları ile Lidya dönemine ait sadece bir mezarlık alanı değil, kültürün devamını gösteren bir anıttır.
Manisa'daki 'Anadolu'nun piramitleri' bahar ile renklendi