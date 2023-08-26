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Haberler Galeri Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi

Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'ndeki kazılarda M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen ve kentte büyük bir yıkıma neden olan depremin izlerini taşıyan yarık ve çatlaklar olduğu ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill "Çok sayıda jeofizik mühendisi burada inceleme yaptı ve ana fay hattını buldu. Fay hattı 50 metre yer altında ve Sardes kentinin tam merkezinden geçiyor." dedi.

DHA

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:02

Manisa’daki Sardes Antik Kenti’nin altında fay hattı tespit edildi

Devlet güvencesinde altın ve gümüş paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Salihli ilçesinin Sart Mahallesi'ndeki Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, 159 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

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Manisa’daki Sardes Antik Kenti’nin altında fay hattı tespit edildi

5 bin yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan antik kentteki kazılarda, Lidya, Pers, Helenistik, Roma, Bizans ve diğer kültürlerden çok sayıda yapı ve eser ortaya çıkarıldı.

Manisa’daki Sardes Antik Kenti’nin altında fay hattı tespit edildi

Antik kentte bu yıl erken Roma İmparatorluğu dönemine ait evlerde devam eden kazılarda, M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen ve kentte büyük bir yıkıma neden depremin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Evlerin taban ve duvarlarında depremin izlerini taşıyan yarık ve çatlaklar, depremin etkisini gözler önüne serdi.

Manisa’daki Sardes Antik Kenti’nin altında fay hattı tespit edildi

'RESTORASYONLARIMIZI ONA GÖRE YAPIYORUZ'
Antik kentte deprem üzerine çeşitli araştırma ve inceleme çalışmaları sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Nicholas Cahill, "M.S. 7'nci yüzyılda meydana gelen depreme ilişkin kesin kanıt bulduk. Yerde çatlak var ve kentteki sütunlar yere düşmüş, hatta şehri restore etmekten vazgeçmişler.

Manisa’daki Sardes Antik Kenti’nin altında fay hattı tespit edildi

Antik kentte bir yandan kazı yaparken bir yandan da depremin izlerini sürüyoruz. Her zaman olası bir depremde antik kentte ne olacağını düşünüyor ve restorasyonlarımızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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