Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'ndeki kazılarda M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen ve kentte büyük bir yıkıma neden olan depremin izlerini taşıyan yarık ve çatlaklar olduğu ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill "Çok sayıda jeofizik mühendisi burada inceleme yaptı ve ana fay hattını buldu. Fay hattı 50 metre yer altında ve Sardes kentinin tam merkezinden geçiyor." dedi.