Manisalı kadın esnaftan ilginç yöntem! Kazandığı parayı yıkamadan kullanmıyor

Manisa'da çay ocağı işletmeciliği yapan kadın esnaf, 10 yıldır kazandığı tüm kağıt ve demir paraları virüs ve hastalıklara karşı çamaşır suyuna batırarak dezenfekte ediyor.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Nafiye Anka, virüs ve hastalıklara karşı bir çözüm buldu. Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs ve hastalıkların yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Anka, iş yerine gelen müşterilerinden aldığı paraları, içerisinde çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı olan su dolu kovada dezenfekte ediyor.